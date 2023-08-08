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Wanhaber / Ramazan Çetin

Geçtiğimiz sezon Van Spor’un birçok maçını tribünlerden takip eden ve destek sunan Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, takıma desteğini sürdürüyor.

Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kombine biletler alarak Van Spor’a katkısını devam ettirdi.

Konu ile ilgili olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Şehrimizin kıymetli İl Emniyet Müdürü Sayın Atanur Aydın bey her zaman şehrimizde ve deplasmanda takımımızın yanında olduğu gibi bugün de kombine biletler alarak kulübümüze destek vermiştir. Kendisine yönetimimiz ve camiamız adına teşekkür ederiz” denildi.