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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik sosyal medya hesabından paylaşıma bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımdan şu ifadelere yer verdi;

Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2.548 operasyon gerçekleştirdik.

BİN 385 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.

Bu şahısların, 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

17 BİN 258'İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda: 35.867 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerin, 17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz!

kaynak:süperhaber