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Tuşba Belediyesinin, özellikle kırsal mahallelerde oturan çocukların yaz tatillerini kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Kültür, Sanat ve Çocuk’ şenlikleri başladı.

Çocukların kültürel ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla bu yıl ilki Bardakçı Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları’nın bulunduğu bölgede düzenlenen şenliklere çocuklar ve velileri büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile düzenlenen şenlikte yüzleri boyanan çocuklar, yerel sanatçılar tarafından sahnelenen Nasrettin Hoca gösterisini izlediler. Yaş gruplarına göre düzenlenen torba yarışı, halat çekme ve ip atlama gibi oyunlarla güzel vakit geçiren çocuklar, kategorilerinde birinci olanlara ise çeşitli ödüller verildi. Şenliklere katılan çocuklara okuma kitabı ile balon dağıtılırken, tüm katılımcılara belediye çalışanları tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkan Akman’ın talimatları istikametinde düzenledikleri ‘Kültür, Sanat ve Çocuk’ şenliklerinin ve aktivitelerin devam edeceğini kaydeden belediye yetkilileri, düzenlenen bu tür şenliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirttiler. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan yetkililer, bu tür etkinlikleri yaz tatili boyunca diğer mahallelerde oturan çocuklara yönelik de gerçekleştireceklerini ifade ettiler.iha