Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber

Van Spor FK yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdürürken, yönetim de takıma maddi kaynak temin etme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Van Spor Futbol Kulübü, forma sponsoru için anlaşmaya vardı.

Van Spor Futbol Kulübü yönetimi, Vanlı iş insanı, Beşiktaş Futbol Kulübü Kongre Üyesi, Dışarılı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenap Dışarılı ile, 2 yıllığına forma sponsorluğu konusunda el sıkıştı.

Varılan anlaşma gereği Dışarılı Şirketler Grubu, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında Van Spor’a forma sponsoru olacak.

Forma sponsoru anlaşmasına ilişkin imzalar Dışarılı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cenap Dışarılı ve Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak tarafından atıldı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, İş insanı Cenap Dışarılı’ya, üzerinde adının bulunduğu Van Spor forması hediye etti.

İş insanı Dışarılı, Van Spor’a destek vermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Spor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Feyat Kıyak ise; “Değerli Vanlı iş insanımız, Beşiktaş Futbol Kulübü Kongre Üyesi, Dışarılı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı sn. Cenap Dışarılı, 2023-2024, 2024-2025 futbol sezonlarında iki yıllığına Van Spor Futbol Kulübümüze forma sponsoru olmuştur. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Umut Tarhan