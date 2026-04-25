Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü, bu sezon kendi sahasındaki son maçta İstanbulspor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan temsilcimizin bu maçta alt yapıdan oyunculara da forma şansı vermesi bekleniyor. Bu sezon sahasında son kez taraftarlarıyla buluşacak olan temsilcimiz, bu buluşmayı galibiyetle noktalamak istiyor.

Ligde kalmayı garantileyen, play-off şansını ise yitiren temsilcimiz daha üst sıralar için de sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, bu sezon Van’daki son maçta taraftarların desteğini arkalarında görmek istediklerini söyleyerek tüm taraftarları maça davet etmişti.

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – İstanbulspor A.Ş. maçı saat 13.30’da başlayacak.

Maçta hakem Alpaslan Şen, düdük çalacak. Maçın yardımcı hakemliklerini Hüseyin Kıvanç ve Yusuf Susuz yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Murat Durgutluoğlu görev alacak.