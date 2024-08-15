Genç kadın Dilruba, İzmir'de yapılan bir sokak röportajında AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı'na yönelik sert sözler kullanmış ve ardından tutuklanmıştı.

Dilruba, Instagram'ın kapatılması hakkındaki görüşlerini dile getirirken, Türkiye'nin tek adam yönetimine dönüştüğünü, Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi kendi keyfi gibi kullandığını, hayvan haklarına dair yasa çıkartarak hayvanlara zarar verdiğini, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve sosyal medyanın kapatılmasının darbe olduğunu söylemişti.

Dilruba'nın tutukluluk durumu hâlâ netlik kazanmamış durumda. Kendisinin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Dilruba'nın olaydan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamaları ile tutuklandığı biliniyor.