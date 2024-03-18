Van Valiliği, Van’da yağmur ve karla karışık yağmurun bugün gece saatlerinden sonra etkisini arttırmasının ve yarın gün boyunca kuvvetli yağış şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

SEL UYARISI!

Van Valiliği, normaller üzeri yağmurun ardından sel, su baskını, çığ tehlikesi gibi bir dizi uyarılarda bulundu.

Açıklamada; “İl genelinde beklenen kuvvetli yağmur (normaller üzeri) ve karla karışık yağmur, yükseklerde kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak, taşkın, sel, su baskını, kar erimesi, çığ tehlikesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vatandaşların, bugün gece saatlerinde etkisini artırması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar karşısında tedbirli olmaları büyük önem addediyor.