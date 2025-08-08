2025 Yılı “Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na TRB2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) faaliyet gösteren kamu kurumları ve üniversiteler başvuru yapabilecek.

Bu program çerçevesinde finansman sağlanacak her bir proje için belirlenen asgarî ve azamî bütçe tutarları açıklandı. Buna göre destek tutarı: TRB2 Bölgesi İller (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) Asgari Tutar (TL) 5.000.000 TL, azami tutar ise (TL) 15.000.000 TL olarak bildirildi.

DAKA’dan yapılan açıklamada; “Proje başvuruları 05/09/2025 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalı. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 12/09/2025 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 12/09/2025 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi DAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi.

Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mal Destek Programı’nın detayları şu şekilde açıklandı;

PROGRAMIN ADI: Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mal Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI: TRB2 Bölgesi’nde kültürel, tarih ve doğal varlıkların turizm sektörüne kazandırılması yoluyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Kültürel ve tarihi varlıkların korunması ve turizme kazandırılması

Öncelik 2: Doğal varlıkların korunması ve turizme kazandırılması

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ:

TRB2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) faaliyet gösteren kamu kurumları ve üniversiteler Yerel Yönetimler (İl Özel İdareler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ve Belediyeler) Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Üniversiteler.

PROGRAMIN BÜTÇESİ: 100.000.000,00 TL

AJANS DESTEK TUTARI: Asgari Tutar: 5.000.000,00 TL, Azami Tutar: 15.000.000,00 TL

AJANS DESTEK ORANI: Asgari: %25 Azami: %75

PROJE SÜRESİ: Asgari 18 ay, Azami 24 ay.

BAŞVURU TARİHLERİ: KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 02/08/2025 Saat: 00:00

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 05/09/2025 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 12/09/2025 Saat: 18:00.

Programa başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla DAKA tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren başvuru rehber ve ekler, sıkça sorulan sorular ve cevaplar www.daka.org.tr/duyurular web adresinden temin edilebilir.

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.