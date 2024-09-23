428 Yıllık Kur’an-ı Kerim Replikası!

Bu özel replikayı, caminin açılışında cemaate sunan Erdoğan, tarihi ve kültürel bir mirasa dikkat çekmiş oldu Van’da 2017 yılında inşa edilen Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii, Selçuklu, Osmanlı ve Arap mimarisinin muhteşem örneklerini bir araya getirerek 1200 kişilik geniş bir ibadet alanı sunuyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan cami, ferah bir ortamda ibadet etmek isteyenler için cazip bir mekan haline geldi.

Tarihi Kur’an’ın Sergilendiği Alan

Camide yer alan Kur’an-ı Kerim replikası, 16. yüzyıla ait önemli bir eserin kopyası olarak özel bir alanda sergileniyor. Orijinal Mushaf-ı Şerif’in Topkapı Sarayı’nda bulunduğu belirtilirken, bu replikayı Ramazan ayları dışında sürekli sergileyerek cemaate sunmak için özel düzenlemeler yapıldı.

Cemaate Farkındalık Yaratıyor

Cami İmam Hatibi Nasrullah Yavuz, bu tarihi eserin cami açılışında Cumhurbaşkanı tarafından kendilerine takdim edildiğini aktararak, Kur’an’ın herkesin erişimine açık olması gerektiğini vurguladı. İmam Yavuz, Cumhurbaşkanı ile yaşadıkları diyalogun kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, bu replikayı cemaate tanıtmanın önemine dikkat çekti.

Ramazan’da Yapılan Etkinlikler

Cemaatin camiye ilk girdiklerinde replikaya olan ilgisinin gözlemlendiğini ifade eden Yavuz, her Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in rahlesiyle mihraba indirilip cemaate hatip okunduğunu belirtti. Bu etkinlikler sayesinde, cemaatin tarihi eserden faydalanmasını sağlamak amacıyla özel programlar düzenleniyor.