İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaşacağı Arca Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Trendyol 1. Lig’de heyecan, 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Milli aranın ardından Van ekibi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Sezona iyi bir başlangıç yapan İmaj Altyapı Van Spor FK, kritik bir deplasmana çıkıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçta 12 puan toplayarak namağlup liderliğe oturan Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Yerli ve yabancı transferlerle kadrosunu güçlendiren Van ekibi, zor deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Taraftarların merakla beklediği mücadele, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Maçı ekran başından takip etmek isteyen Vanlı futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports beIN Connect platformlarından canlı olarak izleyebilecek.

VAN SPOR FK’DA HEDEF GALİBİYET

Ligde ilk dört haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 9. sıraya yerleşen Van temsilcisi, Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin, lider karşısında alacağı bir galibiyet hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıyor.