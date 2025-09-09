Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Milli aranın ardından kendi tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, lider karşısında galibiyeti kovalayacak.

13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Arca Çorum FK tarafından yapılan paylaşımda misafir takım tribün biletleri 6.50 TL olarak satışa sunuldu.

Arca Çorum FK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, misafir takım biletlerinin yalnızca passo.com.tr adresinden temin edilebileceği belirtildi.

İŞTE TÜM BİLET FİYATLARI

Misafir Takım: 6,50 TL

Özel VIP C: 2.000 TL

VIP A/B/E: 1.000 TL

Kapalı Sağ ve Sol: 300 TL

Doğu Maraton: 5 TL

Kale Arkaları: 5 TL