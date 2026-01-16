Ülke genelinde çığ olaylarına etkin ve zamanında müdahale edebilmek amacıyla planlanan Çığda Arama Kurtarma ve Müdahale Eğitimleri 1. Grup Eğitim Programı, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başladı. Eğitimlere; Hakkâri, Ağrı, Siirt, Muş, Bingöl, Iğdır, Şırnak, Batman ve Bitlis AFAD il müdürlüklerinden toplam 29 arama ve kurtarma teknik personeli katıldı.

Van AFAD İl Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından 10-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde; çığ riski analizi, çığda arama kurtarma faaliyeti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konuları ele alınıyor.

Eğitimin ilk günkü teorik bölümü, Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın açılış konuşmalarıyla kurum yerleşkesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezinde başladı. İl Müdürü Ulutaş, konuşmasında afetlere hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, özellikle çığ riski bulunan bölgelerde görev alacak personelin bilgi, donanım ve koordinasyon kabiliyetlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Eğitimlerin sadece bir görev değil, insan hayatını korumaya yönelik önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ulutaş, sahada görev alacak ekiplerin disiplinli, koordineli ve bilinçli hareket etmesinin afetlere müdahalede başarıyı artıracağını belirtti.