Peygamber Sevdalıları Vakfı ile Özgür Kudüs Platformu tarafından Beşyol Meydanında yer alan Kubbetüs Sahra Çadırı önünde, cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen basın açıklamasını Peygamber Sevdalıları Van İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik okudu.

Açıklamada, Kudüs’ün Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanırken, Kudüs’ün Müslümanların onur ve izzetini temsil ettiği ifade edildi. İl Koordinatörü Çevik, "Bugün burada, sadece bir şehri anmak için değil; ümmetin yaralı vicdanını, insanlığın ortak sorumluluğunu ve İslam’ın bize yüklediği bu mukaddes emaneti hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Kudüs sıradan bir şehir değildir.

Üç semavi din için kutsal olan bu şehir, aynı zamanda insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs’ü konuşmak, aslında insanlığı konuşmaktır. Kudüs; Hazreti İbrahim’den bugüne uzanan, Hazreti Davud’un, Hazreti Süleyman’ın, Hazreti İsa’nın ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın mirasıdır. Kudüs; Müslümanların ilk kıblesidir. Ve biz çok iyi biliyoruz ki bu Kıbleye dokunan el, ümmetin kalbine dokunmuş olur. Bugün bu kıbleye dokunulmuştur. Ümmetin kalbi kan ağlamaktadır. Bu nedenle Kudüs’ü konuşurken, içinde bulunduğu ağır tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değildir" dedi.

Basın açıklaması, yapılan duanın ardından sona erdi.