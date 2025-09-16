2022-2024 yılları arasında Çatak'ta komiser olarak görev yapan Çelik, başarılı hizmet sürecinin ardından Ankara’ya tayin edilmişti. Görev süresi boyunca ilçede güvenlik ve asayişin sağlanmasında aktif rol oynayan Başkomiser Ahmet Erdem Çelik, yeniden Çatak İlçe Emniyet Amiri olarak görevlendirilerek ilçedeki görevine başladı.

Daha önceki görev döneminde halkla kurduğu iyi ilişkiler ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Çelik’in görevine başlaması ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı.