Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında ağırlayacağı Özbelsan Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını, takıma yeni katılan ve ilk antrenmanlarına çıkan Nabi Oulare, Güvenç Usta ve Emir Bars ile beraber tesislerinde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig’de 6. hafta heyecanı yaşanacak. 19 Eylül Cuma günü Serik Spor Futbol AŞ - Bandırma Spor maçı ile başlayacak lig haftası, 21 Eylül Pazar günü oynanacak Sakaryaspor AŞ - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla tamamlanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise Cumartesi günü sahasında Özbelsan Sivasspor’u konuk edecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekip, sahasındaki mücadeleye odaklandı. Van ekibi, sahasında cezası nedeniyle taraftarların alınmayacağı karşılaşmada Özbelsan Sivasspor’u yenerek galibiyeti taraftarlarına hediye etmek istiyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Vanspor taraftarlarının yer almayacağı mücadelede sporseverler ekran başında takımlarını destekleyecek. Merakla beklenen mücadele, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Ekran başında maçı takip etmek isteyen Vanlı sporseverler, karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports beIN Connect platformlarından canlı olarak izleyebilecek.

Sezon başından bu yana kadrosunu yerli ve yabancı futbolcularla güçlendiren temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan ile 9. sırada yer alıyor.

Rakip Özbelsan Sivasspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan ile 16. sırada bulunuyor. Van ekibi 3 puanı hanesine yazdırıp ligde üst sıralara çıkmayı hedefliyor.