AcnTurk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren maçta yarın (21 Nisan 2024) İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşılaşacak.

Maça Van Spor taraftarlarının ilgi göstermesi beklenirken, müsabaka bilet fiyatları da belli oldu.

Yaklaşık 4 bin 500 kapasiteli statta yerini almak isteyen taraftarlar için biletler yarın saat 12.00’den itibaren stat gişelerinden satılmaya başlanacak.

Edinilen bilgilere göre Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maç biletleri 300 TL’den satılacak.

Maç yarın saat 15.00’te başlayacak.