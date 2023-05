Wanhaber – Haber Bülteni

Çevre yolu çalışmalarının devam etmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl imar yolları çalışmalarına startı veren ilk belediye olduğunu bildiren Edremit Belediyesi, yine geçtiğimiz yıl imar planı kapsamında pilot bölge ilan edilen Elmalık Mahallesi’nde 15 kilometre yeni yol açtığını hatırlattı.

Bu yıl da yeni yerleşim alanları kazandırmak için çalışmalarına start verdiğini açıklayan Edremit Belediyesi, toplamda 45 kilometre yeni yol açmayı amaçlıyor. Yeni yerleşim alanları açılırken yolların alt yapısı ise tamamlanarak hazır hale getiriliyor.

“ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI”

Yeni İmar planı ile Edremit’in tüm mahallerinde çalışmalara başladığını bildiren Edremit Belediyesi, pilot bölge ile birlikte Kurubaş Mahallesi ve diğer mahallelerde de çalışmalarını yoğunlaştırdığını duyurdu. Edremit Belediyesi açılan yeni yollar ile birlikte yeni Van, yeni Edremit vurgusu ile yerleşim merkezlerini şehre kazandırmayı amaçladığına işaret etti.

“EDREMİT VAN’IN YENİ YERLEŞİM MERKEZİ OLACAK”

Edremit'te yeni yaşam alanları kazandırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’in yeni yaşam merkezi haline geleceğini belirtti. Yeni Edremit’in her geçen gün daha güzel olduğunu söyleyen Başkan Say, “Şehre nefes aldıracak yeni yerleşim alanları için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Çevre yolu bağlantı yolları başta olmak üzere yeni yaşam alanları ile birlikte Edremit, Van’ın yeni yerleşim merkezi haline gelecek. Geçtiğimiz yıl ilk olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Bu alanlara yerleşim gelmeden biz belediye olarak tüm yolları açarak alt yapılarını tamamlıyoruz. Pilot bölgemiz ile birlikte bu yıl ki hedefimiz toplamda 45 kilometre yeni alan açmak. İlimize, ilçemize hayırlı olsun” dedi.