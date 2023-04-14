Vanspor taraftarlarının en güzel şekilde ev sahipliği yapacağından şüphe duymadığını söyleyen Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Ferhat Kıyak, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“STADYUMU DOLDURARAK TAKIMIMIZI SON DÜDÜK ÇALANA KADAR DESTEKLEYELİM”

Başkan Kıyak yaptığı açıklamada, “Değerli Van halkı Cumartesi günü geçmiş yıllardan beri dostane ilişkilerimiz olan Kocaelispor ile çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Sevgili Vanspor taraftarlarının en güzel şekilde ev sahipliği yapacağından şüphem yok.

Bu kapsamda, her iki takım için de çok önem taşıyan bir müsabaka olsa da, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır. Bu duruma gölge düşürecek en ufak bir hareketin olmaması adına tüm Vanspor taraftarı da elinden gelen gayreti mutlaka gösterecektir.

Ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbolun yeşil sahada oynandığı ve sporun barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır. Vanspor taraftarından beklentimiz, Cumartesi günü stadı doldurmaları ve takımlarını son düdük çalana kadar desteklemelidir. Büyük Vanspor taraftarına ve Van halkına yakışan da budur” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi