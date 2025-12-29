Van'ın Başkale İlçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetre, kırsal kesimlerde ise 1 metreyi buldu. İki gündür etkili olan kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden açılması için çalışma yürüten ekipler, ilçe merkezinde de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Van Büyükşehir ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Başkale Belediyesi şehir merkezinde yoğun kar mesaisi yapıyor. Ekipler, 4 kamyon, 6 iş makinesi ve 20 personelle caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Esnaflarda kar kürekleriyle işyerlerinin önü ve kaldırımları temizleyerek belediye ekiplerine yardımcı oldu.

İlçede kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığı da gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. İlçede yaşayan vatandaşlardan Ferit Mamedi, ilçede soğuk havanın hâkim olduğunu dile getirdi. Mamedi, "Havalar çok soğuk. Belediye ekipleri çalışıyor. Hava o kadar soğuk bu nedenle okullar da tatil edildi" dedi.

Öte yandan okulların tatil edildiği ilçede çocuklar da karda kayıp karın keyfini çıkardı.