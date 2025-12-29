Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu, gazetecilerle bir araya gelerek kentte yürütülen eğitim projeleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Van’ın "doğunun incisi" olduğunu belirten Çandıroğlu, böyle bir şehirde görev yapmanın büyük bir sorumluluk ve şükür vesilesi olduğunu söyledi.

Van genelinde 274 bin öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini ifade eden Çandıroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü politika ve projelerin sahada güçlü şekilde uygulanmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Valilik öncülüğünde hayata geçirilen projelerin dikkat çekici olduğunu da dile getiren Çandıroğlu, özellikle Kitap Van Projesi’nin örnek bir uygulama olduğunu belirtti. Okullarda uzun süredir uygulanan okuma saati çalışmalarının bu projeyle daha da güçlendiğini kaydeden Çandıroğlu, öğrencilerin okudukları kitapları sistem üzerinden girerek yeni kitaplara ücretsiz şekilde ulaştığını ifade etti.

Kitap Van Projesi’nin kapsamına dikkat çeken Çandıroğlu, "Birçok ülkeyi gezdim. Bu çapta ve bu organizasyon gücünde bir projeyi dünyada görmedim" dedi.

Spor Van Projesi ile Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile öğrencilerin hem akademik hem de fiziksel gelişimlerinin desteklendiğini belirten Çandıroğlu, bu projelerin sahada aktif şekilde yürütüldüğünü söyledi. Günümüz ihtiyaçlarına da değinen Çandıroğlu, dijitalleşme ve kodlama alanlarında ilave çalışmaların planlandığını ifade ederek, sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Milli eğitim camiasında projelerin yürütülmesinde Ar-Ge biriminin önemli rol üstlendiğini vurgulayan Çandıroğlu, Türkiye genelinde birçok projeyi ilk uygulayan yöneticilerden biri olduğunu da söyleyerek, "Milli eğitim camiasında beni Ar-Ge’ci müdür olarak bilirler" ifadelerini kullandı.