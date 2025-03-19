Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, 6. Hudut Tugayı Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Mıtırık, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Göksu, kurum amirleri ve Şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Kaymakam Erdoğan, "Vatanımız için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. İftar programımıza katılan tüm şehit ve gazi ailelerimize teşekkür eder, Ramazan ayının milletimize bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz" dedi.