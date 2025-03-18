Van’da bu yıl Ramazan ayında bakla fiyatları görenleri, duyanları şaşırtıyor. Baklava çeşitlerinin kilosu 300 Tl ile 1550 TL arasında değişiyor.

Özellikle soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava çeşitlerinin fiyatları, geçen yıla göre dikkat çekici şekilde artarken, işletmeciler iç malzeme ve giderlerin artmasından dolayı fiyatların yükseldiğini belirtiyor.

Van’daki bazı işletmeciler yılbaşı itibariyle fiyat güncellemesi yaptıklarını belirtirken bazı işletmeler ise Ramazan ayı başında güncelleme yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıl 200 ile 600 TL arasında satılan baklava çeşitlerinin, bu yıl en ucuzu 300 TL'yi geçerken, bazı yerlerde fiyatlar 1550 TL’ye kadar yükseldi.

Bazı firmalarda fiyatlar düşük iken bazı firmalarda ise yüksek olabiliyor. İşletmeler fiyat farkının kullanılan iç malzeme ve kaliteye göre değişkenlik gösterdiğini aktardı.

Wanhaber olarak 3 firmadan fiyat derlemesi yaptık işte ürün ve fiyatları;

1.FİRMA

Cevizli kadayıf 350 TL, cevizli baklava 495 TL, fıstıklı kadayıf 420 TL, fıstıklı baklava 650 TL, güllaç 490 TL, soğuk baklava 670 TL, fıstıklı sarma 840 TL, fıstıklı şöbiyet 690 TL, klasik künefe 150 TL, special künefe 200 TL.

2.FİRMA

Cevizli baklava ve çeşitleri (tereyağlı- kaymaklı-sade) 300 TL ile 400 TL arasında. Fıstıklı baklava 550 TL, fıstıklı burma 900 TL, tulumda 150 TL, İzmir lokma 130 TL, şekerpare 250 TL, kemalpaşa 250 TL, kadayıf çeşitleri (cevizli-fıstıklı- sütlü) 350 TL ile 500 TL arası, güllaç 400 TL,

3. FİRMA

Klasik fıstıklı baklava bin 200 TL, klasik cevizli baklava 890 TL, soğuk baklava bin 200 TL, fıstıklı midye bin 450 TL, cevizli midye 990 TL, fıstıklı şöbiyet bin 350 TL, sütlü nuriye cevizli 990 TL, fıstıklı kadayıf 750 TL, Antep burma kadayıf 750 TL, cevizli kadayıf 550 TL, fıstıklı sarma (dolama) bin 550 TL.