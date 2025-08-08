İmaj Altyapı Van Spor FK’nin de mücadele edeceği Trendyol 1. Ligi’nde zorlu maraton bugün başlıyor. Sezonun açılış maçında bugün saat 21.30’da Eminevim Ümraniyespor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise 10 Ağustos Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Boluspor karşısında sahaya çıkacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Sezona iddialı başlamak isteyen temsilcimiz, son hazırlıklarını yapıyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor FK’de hedef galibiyet. Yeni transferlerle ilk resmi maçına çıkacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK, zorlu maratonu en iyi yerde noktalamayı hedefliyor.

HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Ligi’nde ilk haftanın programı şu şekilde;

08.08.2025 21:30 Eminevim Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü

09.08.2025 19:00 Erzurumspor FK - Sivasspor

09.08.2025 19:00 İstanbulspor A.Ş. - Serik Spor Futbol A.Ş.

09.08.2025 21:30 Atakaş Hatayspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

09.08.2025 21:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Sarıyer

10.08.2025 16:30 Bandırma Spor - Sakaryaspor A.Ş.

10.08.2025 19:00 Boluspor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

10.08.2025 21:30 Arca Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

10.08.2025 21:30 Bodrum FK - Pendikspor Futbol A.Ş.

11.08.2025 21:30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor A.Ş.

Trendyol 1. Lig'de sezon bugün başlıyor ve 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla ilk hafta tamamlanmış olacak. 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. Trendyol 1. Lig’de ikinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.