Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda aralıksız karla mücadele çalışması yürütürken, besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerine serdikleri otlarla beslemeye başladı.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Van–Bahçesaray kara yolunu Yukarı Narlıca Mahallesi mevkiinde güvenlik gerekçesiyle geçici olarak çift yönlü ulaşıma kapattı. İlçeye ulaşım ise Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlanan alternatif yoldan devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.