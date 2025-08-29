AXA Sigorta ve AXA Hayat Emeklilik’in Van Temsilciliği, hizmete başladı. Temsilciliğin açılışına şirket yetkilileri, davetliler ve iş ortakları katıldı.

Katılımcılar, AXA Türkiye’nin bölgedeki yeni temsilciliğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Açılışta konuşan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, Van’ın sigortacılık sektöründe önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Temsilciliğin, acentelere daha hızlı ve etkili hizmet sunmak, yetki ve sistem altyapısıyla operasyonları güçlendirmek amacıyla kurulduğunu belirten Ölken, "Van’daki temsilciliğimizin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Van, sigortacılık sektörünün gelişiminde önemli bir yere sahip. Tüm acentelerimize, sabır ve tutkuyla bu bölgede gösterdiğiniz çaba için teşekkür ederiz. AXA Türkiye olarak, sektörde öncü olmaya devam ediyoruz. 2020’den itibaren Van’da çalışarak sizleri ve portföylerinizi yakından tanıdık. Verdiğimiz sözü tutarak burayı temsilcilik haline getirdik. Oluşturduğumuz bu yapılanma, sahada olmanın ve acentelerin yanında bulunmanın önemini gösteriyor. Van temsilciliğimiz, sizlere daha iyi hizmet sunmak için güçlenerek faaliyetlerini sürdürecek.” dedi.

“UZUN ZAMANDIR PLANLADIĞIMIZ BİR PROJEYDİ”

AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu da, açılışta yaptığı konuşmada, güçlü bölge stratejisi doğrultusunda Van temsilciliğinin Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstereceğini belirtti.

Buçukoğlu, “Bugün Van temsilciliğimizin açılışını yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu uzun zamandır planladığımız bir projeydi ve nihayet hayata geçti. Van temsilciliğini açmamızın nedeni, güçlü bölge stratejisiyle ilerleyen bir sigorta şirketi olmamızdır. Operasyonlarımızı, hasar süreçlerimizi ve satış ekiplerimizi bölge koordinatörlüklerimiz aracılığıyla yürütüyoruz. Van temsilciliğimiz, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösterecek.” diye konuştu.

Temsilciliğin, acentelere hızlı hizmet, geniş yetkiler ve operasyonel kolaylık sunmayı hedeflediğini dile getiren Buçukoğlu, “Bu yapı, acentelerin daha rahat hizmet almasını ve daha fazla teminat sunabilmesini sağlayacak. Ayrıca, bölge koordinatörlüğüne doğrudan bağlılık, sorunların hızlı çözümünü mümkün kılacak.” ifadelerini kullandı.

Buçukoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Temsilciliğimizde çalışan arkadaşlarımız birçok yetkiye sahip. Bu, acentelerimize doğrudan hizmet sunabilmelerini sağlıyor. Operasyonel kolaylık, yetki kullanımı ve hızlı bilgi akışı açısından bu yapı, bizi diğer şirketlerden farklı kılıyor. Acentelerimizin daha rahat hizmet almasını ve daha fazla teminat sunabilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, bölge koordinatörlerimize doğrudan bağlı olduğumuz için herhangi bir sorunda en hızlı şekilde yetkiliye ulaşabiliyoruz.”

Temsilciliğin faaliyete geçmesiyle birlikte Van’da sigorta ve emeklilik hizmetlerinin daha ulaşılabilir olması hedefleniyor.