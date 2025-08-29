Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, konuya ilişkin TBMM Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti.

Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum." dedi.