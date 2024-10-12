Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.
Taraftarlarının mutlak galibiyet beklediği kırmızı – siyahlılar, hanesine 3 puan yazdırarak beklentileri karşılamak istiyor.
MAÇ CANLI YAYINLANACAK
Taraftarlar, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
Yayıncı kuruluştan bu maça ilişkin açıklama geldi. Van’ın ulusaldaki tek kanalı Van TV, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçı canlı yayınlayacağını duyurdu.
Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK – Van Spor FK maçı Pazar günü saat 15.30’da başlayacak ve Van TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.