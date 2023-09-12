Antalya'da yangın paniği yaşandı.
Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, otluk alanda çıkan yangın milyon dolarlık villalara sıçradı.
Villanın çatısı yandı
Olayda 1 villanın çatısı yanarak küle döndü. Bazı villalarda da maddi zarar meydana geldi.
Villada yaşayanlar, havuzlarında bulunan suları kovalarla alarak yangını söndürmeye çalıştı.
Antalya'da çıkan yangın lüks villalara sıçradı: Maddi hasar oluştuAntalya'da çıkan yangın lüks villalara sıçradı
Ekipler müdahale etti
Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan bir helikopter de destek verdi.
Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İha