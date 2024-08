Ankara'nın Çankaya ilçesinde Rıfat Aykut ve Aytuğ Özer tarafından işletilen kafe, kardeşlerin 20 yıllık aksiyon figürü koleksiyonlarını misafirleriyle buluşturuyor.

"Deadpool & Wolverine", "Avengers", "Spider-Man", "The Godfather", "Harry Potter", "The Lord of The Rings" gibi birçok film ve çizgi filmin aksiyon figürlerinin bulunduğu kafe filmlerden esinlenerek tasarlanmış özel köşeleriyle sinema ve oyuncak tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Oyuncak sevgisiyle büyüdük"

AA muhabirine konuşan Rıfat Aykut Özer, çocukluk yıllarından itibaren oyuncaklara ve figürlere duyduğu sevginin, 20 yıl önce oğlu için aldığı "Jack Sparrow" figürü ile yeniden canlandığını anlattı.

Maliyetli ve zorlu olmasına karşın ağabeyiyle aksiyon figürü koleksiyonculuğunu büyük bir tutkuyla sürdürdüklerini belirten Aykut Özer, "Ben genelde kontrolsüz bir şekilde figür alıyordum, ağabeyim beni kontrol etmeye çalışırdı." ifadesini kullandı.

Topladıkları 1000'i aşkın aksiyon figürünü açtıkları kafede sergilemeye başladıklarına değinen Aykut Özer, "Burada film, çizgi film, dizi ve tarihi karakterlerden müzisyenlere kadar birçok karakteri bulabilirler. Hatta anime karakterleri bile bulabilirler." dedi.

"7'den 90'a herkes ziyaret ediyor"

Kafenin her yaştan ziyaretçisi olduğuna dikkati çeken Aytuğ Özer, "Biz bu 7'den 70'e lafını da artık 7'den 90'a diye de değiştirdik. Çünkü 90 yaşında bir hanım misafirimiz burada enteresan bir şekilde Marilyn Monroe'ya olan sevgisini vitrine yapışarak sergilemişti." ifadelerini kullandı.

"Star Wars köşesinde oturmak istiyorum"

Müşterilerin hangi figürlerin yanında oturmak istediklerini açıklayarak rezervasyon yaptırdığını söyleyen Aytuğ Özer, şunları kaydetti:

"Masaları figürlerle rezerve ediyoruz. Geçen sefer Batman köşesinde oturan bir müşteri, 'Bu kez Star Wars köşesinde oturmak istiyorum' diyerek rezervasyon yapıyor. 'Bugün bize Deadpool & Wolverine köşesini ayırır mısınız?' diyor."

Topladıkları figürlerle insanları buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aytuğ Özer, "Bizler bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik, hepimizin gideceği yer belli. Ama bu tarz şeyler diğer nesillere de aktarılabilecek şeyler. O yüzden bir müze olursa çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

Ailesiyle kafede aksiyon figürlerini inceleyen 10 yaşındaki Mercan Öztürk, "Bence herkes buraya gelmeli. Çünkü bunları herkes görmek ister." ifadesini kullandı.