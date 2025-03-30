Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, 61’inci Türkiye Kütüphaneler Haftası’nda ‘Üreten Kütüphaneler’ başlığıyla etkinlikler düzenleneceğini, bu kapsamda, 4-6 Nisan tarihleri arasında Rami Kütüphanesinde 2’nci Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali gerçekleştirileceğini belitti. Beyoğlu, "Bundan 4-5 yıl önce nitelikli kütüphane hizmetleriyle birlikte açtığımız kütüphanelerimizi, ‘Yaşayan kütüphane yaklaşımı’ ile ele alıyorduk. Bu kütüphane yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını sahada ziyadesiyle gördük. Son 1-2 yılımızı rekorlarla tamamladık. Şimdi bu yaklaşımımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Kütüphanelerimizi ülkemizin sosyal, kültürel, hatta sinai ve iktisadi kalkınmasına da katkıda bulunacak birer üretim merkezine, bilgi üretim merkezine dönüştürmek üzere yeni bir yaklaşım belirliyoruz. Bu anlamda 61’inci Kütüphane Haftamızın temasını da ‘Üreten kütüphaneler’ olarak belirledik” dedi.

'DÖNÜŞEBİLİR MALZEMELERİ KULLANIYORUZ'

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında, kütüphanelerin kendi enerjisini üreten binalara ve hizmet alanlarına dönüştürüldüğünü anlatan Beyoğlu, "Bu çerçevede de mimari açıdan çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini ön plana alıyoruz. Ne demek bu? Yeni kütüphanelerimizi inşa ederken ya da mevcut kütüphanelerimizi dönüştürürken enerji verimliliğinin artırılmasını ön plana alıyoruz. Su ve enerji tasarrufunun artırılmasını ön plana alıyoruz. Bunun dışında atıkların azaltılması, atık yönetimi hedeflerimiz arasında. Buna ek olarak yapılarımızı inşa ederken ya da dönüştürürken doğal ve dönüştürülebilir malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. Bu arada da hem işletme hem de bakım maliyetlerini düşürmeye çalışan bir sistem yaklaşımıyla yeni kütüphanelerimize yaklaşıyoruz ve bunun da meyvelerini sahada 1-2 yıldır topluyoruz" diye konuştu.

'BİR EŞİĞİ ATLAMIŞ OLACAĞIZ'

Beyoğlu, kütüphaneleri, üreten kütüphaneler konseptiyle birlikte bilgiyi sadece muhafaza eden değil, aynı zamanda üreten, bilgi üretimine, ülkenin ilmi üretimine, kalkınmasına katkıda bulunacak yapılar olarak kurguladıklarını söyleyerek, "Bu çerçevede de yapay zekadan istifade ediyoruz. 1 yıla yakın bir zamandır yürüttüğümüz yapay zeka temelli 100 akıllı kütüphane projemiz var. Artık bu projede son aşamaya geldik. Bu çerçevede ürettiğimiz yapay zeka temelli kişisel kütüphane asistanımızı ve Türkiye'nin ilk yapay zeka temelli çalışan kütüphane robotunu Rami Kütüphanesi'nde 4-6 Nisan tarihleri arasında yine üreten kütüphaneler başlığıyla düzenleyeceğimiz 2'nci Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nde tanıtacağız. Kütüphane hizmetleri alanında yapay zekanın ve teknoloji temelli yazılımların, fikir ve projelerin kullanılması bakımından bir eşeği atlamış olacağız" dedi.