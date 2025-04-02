Van’ın kurtuluş günü programı; Van Valiliği önünde yer alan Atatürk anıtı önüne Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi çelenginin sunulmasıyla başladı. Yağmur altında başlayan etkinlik ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Yağmur yağışıyla beraber Cumhuriyet Caddesinde yapılması planlanan etkinlikler, Van Devlet Tiyatro binasında devam etti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Akabinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, günün anlamına binaen konuştu.

“VAN'IN KURTULUŞUNUN 107. YILI KUTLU OLSUN”

Vali Balcı, “2 Nisan; birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Van'ımız ve hatta bölgemiz için tarihî ve önemli bir gündür. Bugün hep birlikte, tarihinin yanında doğal güzellikleri ile de ülkemizde güneş gibi parlayan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2 Nisan Van'ın kurtuluşunun 107. yılı kutlu olsun!” dedi.

“ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE DEĞER ÜRETMEYİ SÜRDÜRMELİYİZ”

Vali Balcı, konuşmasının devamında, “İpekyolu ve ticari konumu itibariyle askerî ve stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak istediği şehir olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında düşman güçleri tarafından esaret altına alınmak isteyen şehrimiz, 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki silahlı kuvvetlerimizin önderliğinde halkımızın da desteğiyle kahramanca müdafaa edilerek istiklâline ve istikbaline kavuşmuştur. 120 kar beyaz evladımız ve Zeve şehitliğimiz de bu kahramanlığın en bariz örneğidir. 30 binden fazla şehidimizin kanıyla sulanan Anadolu'nun kapısı kadim şehrimizi her alanda ileriye taşımak, sahip olduğu tüm güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, şehrimize ve ülkemize değer üretmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

Vali Balcı; “Bu duygu ve düşüncelerle; Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümünü yürekten kutluyor, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve darul bekaya irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı hayırlı ömürler diliyor, kadirşinas Vanlı hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.” sözlerine yer verdi.

Tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinlikler Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bando Komutanlığı Takımı konseri ile sürdü.

Şiirlerin okunmasının ardından çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere hediye sunulmasıyla beraber etkinlikler sona erdi.

Programa Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü (YYÜ) Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.