Van Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikler Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Van Valiliği önünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından fotoğraf sergisi düzenlenecek. Ardından Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesinde Bando Komutanlığı konseri düzenlenecek ve akabinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin süreceği alanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sportif faaliyetler gösterisi yapacak ve ardından Van Valiliği protokolü tarafından hediye töreni ile program devam edecek. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik tören geçişi ile tamamlanacak.

Gün boyu devam edecek etkinlikler akşam saatlerinde de sürecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Gölbaşı Caddesi (Kentpark ile 2 Nisan Işıklar arası) Fener Alayı Yürüyüşü yapılacak.