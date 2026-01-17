Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde doğa ve hayvan hakları savunucuları, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vangölü Aktivistler Derneği üyeleri, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın eteklerine çıkarak yaban hayvanları için yem bıraktı.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle dağlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının yaşam mücadelesinin zorlaştığına dikkat çeken grup, farklı noktalara saman, buğday ve çeşitli yemler bıraktı. Etkinlik sırasında doğaya zarar vermemeye özen gösteren aktivistler, çalışmalarını gönüllü olarak gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan aktivistlerden Ünal Emen, "Günlerdir aralıklarla yağan kar ve şiddeti soğuklar nedeniyle yaban hayvanları bayağı zorluk çekiyor. Biz de Vangölü Aktivistleri Derneği olarak doğayı hayvanları düşünerek bu yola çıktık. Süphan Dağı eteklerinden yem, ot, ekmek, buğday ve benzeri çeşitleri bıraktık. Burada ben tüm çevre dostlarıma sesleniyorum sizler de duyarlı olun. Doğaya siz de yem bırakın diyorum" dedi.