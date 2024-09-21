Takımda Önemli İsimler Olmasına Rağmen Bir Eksik

Bordo-beyazlı ekibin teknik sorumlusunun seçimleri doğrultusunda belirlenen futbolcular arasında, Ali Keten’in kart cezası nedeniyle bulunmadığı ancak diğer yetenekli isimlerin mücadeleye hazır olduğu dikkat çekti.

Van Atatürk Stadyumu’nda Sıcak Bir Karşılaşma Bekleniyor

Pazar günü saat 15.30’da gerçekleşecek bu mücadele, Van Atatürk Stadyumu'nda futbolseverleri bir araya getirecek ve heyecan dolu anlara sahne olacak.

Hakem Ataması ve Yayın Detayları

İstanbul bölgesi klasman hakemi Can Cengiz’in yöneteceği bu önemli karşılaşma, Van TV’den canlı olarak yayınlanacak ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

Taraftarın Beklentileri Yüksek

Elazığspor taraftarları, takımlarının bu zorlu mücadelede göstereceği performansa odaklanırken, galibiyet beklentisi içinde takımlarını desteklemeye hazırlanıyor.