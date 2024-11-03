Maçın İlk Golünü Fred Attı

Bordo-mavililerin Simon Banza ile 59. ve 67. dakikalarda kazandığı iki penaltı, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi; bu durum, Fenerbahçe'nin geri dönme mücadelesini daha da zorlaştırdı, ancak takımın kararlılığı ve azmi galibiyet için gereken ivmeyi sağladı.

Uzatmalarda Gelen Zafer

Maçın son dakikalarında Edin Dzeko'nun eşitlik golüyle skora denge gelince, son sözü 90+12. dakikada Amrabat söyledi ve Fenerbahçe'yi 3-2 galip kıldı; bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 23'e çıkararak 2. sırada yer alırken, Trabzonspor 12 puanla 11. sırada kaldı. Ayrıca, Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 2016'dan bu yana üst üste iki galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı ve kulüp tarihinin en uzun deplasman yenilmezlik serisini sürdürdü.