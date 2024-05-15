Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan ilçe ziyaretlerini sürdürdü. Bu kapsamda ilk olarak Saray ilçesine giden Eşbaşkanlar Zeydan ve Şedal, Saray Belediye Eşbaşkanı Davut Acar ve Filiz Öztürk tarafından karşılandı.

Esnaf ziyareti de gerçekleştiren başkanlar ardından Saray Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve 300 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen tekstil fabrikasının temel atma törenine katıldı.

İşsizlikle mücadelede böyle bir çalışmanın önemli olduğuna vurgu yapan Şedal ve Zeydan, tekstil fabrikasının Saray halkına hayırlı olmasını diledi.

Eşbaşkanlar Şedal ve Zeydan daha sonra Özalp ilçesine geçti ve burada, Özalp Belediye Eşbaşkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı’yı belediye binasında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Zeydan ve Şedal, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.