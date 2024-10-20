Yunus Akgün'ün Beşiktaş Paylaşımı Neyin Nesi? Telaş Fırtınası Kapıda!

YUNUS AKGÜN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI NE?

Yunus Akgün, Galatasaray’ın genç yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışken, sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile adeta futbol dünyasını sarstı. Antalyaspor galibiyetinin ardından, "Adanmış Hayatların Umudu" adlı tribün bestesini içeren ve küfür barındıran bir video ile Beşiktaş taraftarlarını hedef alması, olayın büyümesine neden oldu. Bu paylaşım, sadece Galatasaray camiasında değil, tüm futbolseverler arasında büyük yankı uyandırırken, Beşiktaş taraftarları bu duruma tepkisiz kalmadı. Hemen harekete geçen Siyah-Beyazlılar, TFF’ye başvurarak Yunus Akgün’ün bu davranışı nedeniyle disiplin cezası talep etti. İşin ilginç yanı, Akgün’ün gelen tepkilerin ardından bu paylaşımındaki müziği kaldırması, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu olay, sosyal medyanın spor dünyasındaki etkisini bir kez daha kanıtlar nitelikte.

YUNUS AKGÜN CEZA ALACAK MI?

Bu sorunun yanıtı, futbolseverler arasında merakla bekleniyor. Beşiktaş taraftarlarının TFF'ye yönelttiği resmi başvuru, Yunus Akgün’ün ceza alıp almayacağı konusunda ciddi bir tartışma başlattı. TFF’nin disiplin talimatlarının 41. maddesi, bu tür eylemleri net bir şekilde tanımlıyor ve cezai yaptırımlar öngörüyor. Bu maddeye göre, herhangi bir sporcunun ya da kulüp mensubunun kişilik haklarına saldırıda bulunması, küfür etmesi ve tehditte bulunması durumunda, 2 ila 5 müsakadan men cezası uygulanabileceği belirtiliyor. Eğer bu eylem, müsabaka görevlilerine yönelik olursa, ceza aralığı 3 ila 7 müsabakaya kadar çıkabiliyor. Bu koşullar altında, Yunus Akgün'ün ne tür bir ceza alacağı, TFF’nin vereceği karara bağlı olarak belirsizliğini koruyor. Spor camiası, bu olayın ardından oluşan gerilimi ve olası sonuçlarını dikkatle izlemeye devam ediyor