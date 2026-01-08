Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği ilçede, Şemdinli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda ilginç ve bir o kadar da üzücü bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen Abdullah Özer, yakıt pompasının üzerinde hareketsiz duran bir kuş fark etti.

Kuşun yaşadığını düşünerek yanına yaklaşan Özer, kuşa dokunduğunda tamamen donduğunu gördü. Gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalan Özer, "Günlerdir süren kar yağışının ardından şiddetli soğuklar başladı. Yakıt aldığım sırada pompanın üzerinde bir kuş gördüm. Belki yaşıyordur diye müdahale etmek istedim ancak maalesef kuş adeta taşa dönmüştü, tamamen donmuştu. Kuşların bile donarak can verdiği bu soğuklarda insanın dışarıda dayanması çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde ekstrem seviyelere düştüğü bölgede, sadece insanlar değil, yiyecek bulmakta ve ısınmakta zorluk çeken yaban hayvanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, kış şartlarının ağırlaştığı bugünlerde sokak hayvanları ve kuşlar için uygun yerlere yem bırakılması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.