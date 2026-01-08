Van’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından, artan maliyetler gerekçesiyle pide ekmek ve çöreğe de zam yapıldı. Zam kararını Fırıncılar Odası duyurdu.

Van’da ulaşımdan sonra bu kez ekmek fiyatlarında artış yaşandı. Pide ve çöreğe zam yapılırken, somun ekmek için zam talebi ise henüz onaylanmadı.

2026 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışların ardından çeşitli kalemlere zam haberleri gelmeye devam ediyor. Van’da geçtiğimiz günlerde ulaşıma yapılan zammın ardından, temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek de zamlanan ürünler arasına girdi.

ARTAN MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetlerin fırıncı esnafını zorladığını belirtti.

Işık açıklamasında, Türkiye genelinde birçok ilde 200 gram somun ekmeğin 15 TL’den satıldığı, bazı illerde ise fiyatın 17,5 TL’ye kadar talep edildiği belirtildi. Van’da somun ekmek için zam talebinin 45 gün önce Bakanlığa iletildiği, talebe ilişkin gerekçelerin ise yeniden sunulduğu aktarıldı.

Somun ekmekle ilgili henüz bir karar çıkmazken 200 gr. pide ekmek ve 125 gram çörek zamlandı. Buna göre Van’da 200 gram pide 15 TL, 125 gram çörek 20 TL oldu.

Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Maliyet giderlerinin yüzde 40’a yakın artması sonucu fırıncı esnafımız çok zor duruma düşmüştür. Türkiye genelinde yaklaşık 40 ilimizde aylardır 200 gram somun ekmek 15 TL’ye satılmaktadır. Federasyon tarafından bize gönderilen son listede bazı illerin 200 gram somun ekmek için 17.50 TL’ye kadar talepte bulundukları tespit edilmiştir. Gerek un fiyatı 800 TL’den 1100 TL’ye, bir koli mayanın fiyatı 600 TL’den 1100 TL’ye, asgari ücret 28.000 TL’ye, mazot fiyatı 50 TL’den 60 TL’ye çıkmıştır ve bunun yanında 20’ye yakın diğer gider kalemleri yüzde 40 kadar artmıştır. Ve girdi maliyetlerine gün ve gün zam gelmektedir. Somun ekmek icmalimiz de 45 gün önce bakanlığa iletilmiş olup, dün itibari ile istenen gerekçeler de tekrar Bakanlığa iletilmiştir. Şimdiye kadar alınan rayiçlerde hem vatandaşımız hem de esnafımız göz önünde tutularak rayiç talebinde bulunduk. Somun ekmek üretiminde bulunan esnafımızın kaliteli ürün çıkarabilmesi için ve zararının önlenmesi amacıyla gerekli bütün girişimler hassasiyetle takip edilmektedir. Bir diğer konu ürettiğimiz ekmeğin yaklaşık yüzde 75’ni bayiler üzerinden satmaktayız. Fırıncı esnafı olarak şu anda 12 TL olan ekmeği bayilere 10 TL’ye vermekteyiz. Van genelinde bayilere yüzde 15 ile yüzde 18 iskonto verilmektedir. Bir bardak çayın 20 TL olması ile girdi maliyetleri bu kadar yüksek olan ekmek fiyatının 12 TL’de kalması fırıncı esnafını mağdur etmektedir.”

Işık, zam kararına ilişkin de; “Bu maliyetler göz önüne alınarak özel üretim olan pide ve çörek fiyatını arttırmış bulunmaktayız. 200 gram pide 15 TL, 125 gram çörek 20 TL olmuştur” dedi.