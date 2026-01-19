Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı, sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiliyor. Kent genelinde hastalar zor şartlar altında hastanelere ulaştırılmaya çalışılırken, Karşıyaka Mahallesi’nde yaşlı bir hastayı almaya giden ambulans da yolda mahsur kaldı.

Ambulansın ilerleyemediği yönündeki ihbar üzerine Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri hızla harekete geçti. Ekiplerin yolu temizlemesiyle birlikte ambulans yeniden hareket edebilir hale geldi. Sağlık ekipleri, yaşlı hastayı evinden alarak güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan, Hakkari’nin birçok mahallesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.