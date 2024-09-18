Usta Eserler: Murat Deniz'in Elinden

İpekyolu ilçesinde esnaf olarak faaliyet gösteren Murat Deniz, uzun yıllar boyunca edindiği bilgi birikimiyle yıpranmış savan ve motifli kilimleri göz alıcı dekoratif aksesuarlar haline getiriyor.

Eğitimle Gelen Başarı

İran’da kilim ve halı üzerine eğitim aldıktan sonra memleketine dönen Deniz, yaklaşık 25 yıllık deneyimiyle kırsal bölgelerden temin ettiği yıpranmış dokumaları, estetik hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Yerel Ürünlerin Çekiciliği

Deniz, tasarladığı çanta ve çeşitli hediyelik eşyaları sadece yerel pazara değil, ülkenin dört bir yanına ve hatta Güney Kore’ye göndererek, Van’ın zengin kültürünü geniş kitlelere ulaştırıyor.

El Yapımı ve Otantik Tasarımlar

Murat Deniz, geri dönüşüm sağladığı yıpranmış kilimlerin otantik ve el yapımı oluşunun insanların ilgisini artırdığını belirterek, bu ürünlerin 30 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu vurguluyor.