Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, son olarak Helsinki forması giyen Santeri Hostikka’yı gücüne kattı. Yeni transfer Hostikka, takımla birlikte kampa katıldı.

Ligin ikinci devresine daha iddialı bir giriş yapmak isteyen temsilcimiz, bu doğrultuda nokta transferler gerçekleştirmek istiyor. Devre arasında takımın ilk transferi transfer Santerri Hostikka, Antalya Belek’te başlayan kamp çalışmalarına katılarak ilk antrenmanına çıktı.

İLK ANTRENMAN, İLK MESAJ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün, gücüne güç katacağına inandığı ve son olarak Helsinki forması giyen Santeri Hostikka’yı takıma dahil etmesi taraftarlarda da heyecan yarattı. Taraftarlar, Hostikka’nın performansını merak ederken, tecrübeli isim katıldığı kampta ilk mesajını taraftarlara yolladı.

Santeri Hostikka ilk mesajında Van Spor taraftarlarına seslenerek; “Burada olmak çok güzel, hep beraber statta buluşalım ve birlikte kazanalım.” dedi.