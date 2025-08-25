Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da yeni haftaya ilişkin hava tahmini verileri de geldi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Van’da 5 gün içinde en yüksek sıcaklık 30 dereceyi, en düşük sıcaklık ise 14 dereceyi görecek. Van’da hafta boyunca hava açık ve güneşli olacak.

İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU VERİLERİ

İpekyolu:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30

26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28

27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29

29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29

Tuşba:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30

26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28

27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29

29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29

Edremit:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 30

26 Ağustos Salı: Açık 14 / 28

27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 28

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 29

29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 29

Bahçesaray:

25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 16 / 36

26 Ağustos Salı: Sıcak 15 / 35

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 14 / 35

28 Ağustos Perşembe: Sıcak 16 / 36

29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 35

Başkale:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 31

26 Ağustos Salı: Açık 15 / 30

27 Ağustos Çarşamba: Açık 15 / 30

28 Ağustos Perşembe: Açık 14 / 31

29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 30

Çaldıran:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 32

26 Ağustos Salı: Açık 11 / 31

27 Ağustos Çarşamba: Açık 11 / 30

28 Ağustos Perşembe: Açık 11 / 32

29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 30

Çatak:

25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 14 / 36

26 Ağustos Salı: Sıcak 12 / 36

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 13 / 37

28 Ağustos Perşembe: Sıcak 12 / 37

29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 36

Erciş:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 15 / 33

26 Ağustos Salı: Açık 14 / 32

27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 34

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 34

29 Ağustos Cuma: Açık 14 / 34

Gevaş:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 32

26 Ağustos Salı: Açık 15 / 31

27 Ağustos Çarşamba: Açık 16 / 31

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 31

29 Ağustos Cuma: Açık 16 / 31

Gürpınar:

25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 13 / 35

26 Ağustos Salı: Açık 13 / 34

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 14 / 35

28 Ağustos Perşembe: Sıcak 13 / 36

29 Ağustos Cuma: Açık 13 / 35

Muradiye:

25 Ağustos Pazartesi: Sıcak 19 / 35

26 Ağustos Salı: Açık 19 / 34

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak 18 / 35

28 Ağustos Perşembe: Sıcak 19 / 35

29 Ağustos Cuma: Açık 18 / 33

Özalp:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 14 / 34

26 Ağustos Salı: Açık 14 / 33

27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 34

28 Ağustos Perşembe: Sıcak 13 / 35

29 Ağustos Cuma: Açık 12 / 33

Saray:

25 Ağustos Pazartesi: Açık 16 / 34

26 Ağustos Salı: Açık 15 / 32

27 Ağustos Çarşamba: Açık 14 / 33

28 Ağustos Perşembe: Açık 15 / 35

29 Ağustos Cuma: Açık 15 / 32