Demir Kubbe Sistemi Hatalı, Saldırılar Açık Arazilere Düştü

Yemen’den atılan balistik füzenin, İsrail’in merkez bölgesine isabet etmesi sonucu, Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı ve füzelerin çoğunun açık arazilere düştüğü; bu durumun, ülke genelinde patlama sesleri ve saldırı alarmlarına neden olduğu bildirildi.

Saldırılar Sonrası Şiddetli Patlamalar ve Hasar

Saldırılar sırasında İsrail’in Batı Şeria’daki Modin tren istasyonuna, hava savunma sistemlerinden kaynaklanan şarapnel parçalarının isabet etmesiyle maddi hasar meydana geldiği; ayrıca Lid (Lod) kenti yakınlarında füze parçalarından çıkan yangın nedeniyle acil yardım çağrıları yapıldığı ifade edildi.

Lübnan’dan Gelen Roketler de Durumu Kötüleştirdi

Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine, özellikle Yukarı Celile ve Golan Tepeleri’ne yaklaşık 40 roket atıldığı ve bazı roketlerin imha edilmesine rağmen, bir kısmının açık alana düşerek yangın çıkmasına yol açtığı; bu durumun itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarına neden olduğu belirtildi.

Geçmişteki Saldırılarla Karşılaştırma

Bu saldırılar, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de 19 Temmuz’da gerçekleşen İHA saldırısının ardından yaşanan patlamalarla kıyaslandığında daha geniş çaplı; son 48 saatte İsrail’in kuzeyine 150 kadar roket atıldığı ve bazı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının da kullanıldığı aktarıldı.