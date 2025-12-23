Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, yeni ölüm haberleri gelmesine engel olamıyor.

ATEŞKESTEN BU YANA 406 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 406'ya, yaralı sayısı bin 118'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNE DAYANDI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 942'ye, yaralı sayısı 171 bin 195'e ulaştı.

Kaynak: İHA