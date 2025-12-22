Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 12 Filistinlinin naaşı ile 7 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 405 sivilin yaşamını yitirdiği, 1115 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 649 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 937, yaralıların sayısının da 171 bin 192 olduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kalkilya'da 2, Tulkerim'de 7, Cenin'de 7 Filistinliyi alıkoydu.

El Halil kentinde de evlerine baskın düzenlenip darbedilen 2 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Doğu Kudüs'te ise Vadi Kadum Mahallesi'nde 2 Filistinli, İsrail askerlerince alıkonuldu.

İsrail güçlerinin gözaltılar sırasında evlere baskın düzenleyip arama yaptığı ve bazı eşyaları tahrip ettiği kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında gençler ile serbest bırakılmış eski tutukluların da bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından beri, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria’daki saldırılarında 1102'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail, Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 dairelik binayı yıktı

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait 13 daireden oluşan bir binayı "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Silvan beldesindeki Vad Kaddum bölgesini giriş çıkışlara kapattığı belirtildi.

Büyük iş makineleri eşliğinde bölgeye baskın yapan İsrail askerlerinin Filistinlilere ait bir binayı kuşatmaya aldığı aktarılan haberde, İsrail güçlerinin daha sonra söz konusu binayı yıktığı kaydedildi.

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle İsrail'in yıktığı binanın 13 daireden oluştuğu bilgisinin yer aldığı haberde, binanın yıkılmasıyla yaklaşık 100 Filistinlinin evsiz kaldığı ifade edildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkımı ve zorla tahliye politikalarına hız vermişti.

İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılmış ve onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise daha önce 3 aile evlerinden tahliye edilmişti.