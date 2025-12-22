Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte soba kullanan aileler, kışlık yakacaklarını temin etmeye çalışıyor. Doğalgazın bulunduğu bölgelerde ısınma sorunu daha az hissedilirken, kömür ve odunla ısınan vatandaşlar artan maliyetler nedeniyle kara kara düşünüyor.

Kimi vatandaşlar 1. kalite kömürü tercih ederken, dar gelirli vatandaşlar ise daha düşük kalite kömürleri almak zorunda kalıyor.

SATIŞLAR AZALDI AMA TALEP DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıllara kıyasla kömür ve odun satışlarında düşüş yaşansa da özellikle Van merkez ve çevresinde kömür ve odun halen yoğun şekilde tercih ediliyor. Vatandaşlar, uzun ve sert geçen kış aylarında evlerini ısıtabilmek için imkanları ölçüsünde yakacak temin etmeye çalışıyor.

FİYATLAR AYNI, SADECE MEŞE ODUNU UCUZLADI

Kömür fiyatları hakkında WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, Eylül–Ekim aylarında belirlenen fiyatların Aralık ayında da değişmediğini ifade etti. Yakut, meşe odununun fiyatında ise 500 TL’lik bir düşüş yaşandığını belirtti.

Döviz kuru üzerinden ithal edilen kömürün maliyetinin her yıl arttığını vurgulayan Yakut, nakliye giderleri ve akaryakıt zamlarının da fiyatları doğrudan etkilediğini dile getirdi.

2025 YILI GÜNCEL KÖMÜR VE ODUN FİYATLARI

Başkan Yakut’un verdiği bilgilere göre Van’da 1 ton yakacak fiyatları şöyle:

Ukrayna Portakal kömür (1. kalite): 15.500 TL

Ukrayna Portakal kömür (2. kalite): 13.000 TL

Ukrayna Limon kömür (1. kalite): 14.000 TL

Ukrayna Limon kömür (2. kalite): 12.000 TL

Yerli Şırnak kömürü (1. kalite): 6.500 TL

Yerli Şırnak kömürü (2. kalite): 5.500 TL

Düşük kalite Şırnak kömürü: 4.000 TL civarında

Meşe odunu: 8.500 TL

Kavak odunu: 6.500 TL