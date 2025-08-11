Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Haziran ayında Türkiye’ye 5 milyon 772 bin 328 yabancı ziyaretçinin geldiği bildirildi. 2025 yılı Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalış gösterdi.

Bu dönemde Van’a Kapıköy Sınır Kapısından giriş yapan yabancı sayısı da belli oldu. Buna göre Van’a Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan toplam yabancı sayısı 63 bin 597 olarak açıklandı. Aynı dönemde demir yolu ile Van’a giriş yapan yabancı sayısı ise 2 bin 502 olarak raporlandı.

Van’a Haziran 2025’te gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 66 bin 99 kişi olarak açıklandı.

Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 10 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1: Antalya 2 milyon 230 bin 25,

2: İstanbul 1 milyon 631 bin 177,

3: Muğla 535 bin 192,

4: Edirne 382 bin 557,

5: İzmir 188 bin 785,

6: Artvin 130 bin 35,

7: Aydın 146 bin 749,

8: Van 66 bin 99,

9: Şırnak 64 bin 945,

10: Tekirdağ 60 bin 435.