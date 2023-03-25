Ligin 28. haftasında sahasında ligin güçlü takımlarından Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelen Vanspor, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak, istikrarlı çıkışını sürdürdü. Vanspor, Bursa temsilcisini de eli boş göndererek yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak yeni bir rekora imza attı. Vanspor aldığı bu galibiyetle puanını 58'e çıkararak, lideri takibini sürdürdü.

VEYSEL ÜRÜM'DEN PİRİM MÜJDESİ

Vanspor FK 2. Başkanı ve iş insanı Veysel Ürüm, Karacabey Belediye Spor maçı sonrası WanHaber'e konuştu. Vanspor'un hakettiği yerlere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Ürüm, şampiyonluk parolasıyla yollarına devam ettiklerine vurgu yaptı. Karacabey maçı galibiyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Ürüm, Vanspor'un sezon sonu şampiyon olarak 1. Lig'e çıkacağını söyledi. Vanspor'un son 15 maçtır yenilmediğini de belirten Ürüm, Karacabey maçı pirimlerinin tamamını kendisinin karşılayacağını söyledi.