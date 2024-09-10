Tüketici memnuniyetini sağlama motivasyonuyla çalıştıklarını belirten VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, kentte devam eden aydınlatma çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Sokak ve caddelerin aydınlatılmasından sorumlu ekiplerimiz, merkez ve kırsal bölgelerde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni aydınlatma tesisleri inşa ederken mevcut aydınlatma şebekelerinin ise bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Bitlis merkez ile Tatlı Kaynak Danışlar Petrol arasındaki güzergahta 3500 metre uzunluğunda refüj aydınlatmasını tamamladık.

Bu mevkiden başlayıp Yalnız Çamlar, Küllice, Günkırı, Adabağ ve Tüvtürk kavşağında yaklaşık 9 milyon liralık aydınlatma tesisi inşa ettik. Şehrimizin enerjisini yükselttiğimiz yatırımlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”